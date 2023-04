Parlamento: Silvestri (M5S), ‘non condividiamo reazione Pd’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Rispettiamo e prendiamo atto della scelta del Pd di non partecipare al voto per l’elezione dei membri laici dei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, tributaria e della Corte dei conti. Anche noi ci siamo battuti per rappresentare alle forze di maggioranza che quando sono in gioco organi di garanzia e di autogoverno delle magistrature speciali, è doveroso che ci sia un’adeguata rappresentanza delle forze di opposizione”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Ma non condividiamo questa reazione del Pd: se tutte le forze politiche di minoranza avessero abbandonato la votazione in Aula, non avrebbero fatto altro che lasciare alla maggioranza la totalità della rappresentanza laica negli organi di autogoverno, con il risultato di compromettere irrimediabilmente le essenziali funzioni di vigilanza e controllo che debbono esercitare le opposizioni”.