Parlamento: Schlein, ‘Pd non partecipa a voto su giudici, da maggioranza affronto istituzionale’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Non partecipiamo al voto” all’elezione dei membri delle magistrature speciali “perchè avevamo posto da settimane due questioni di principio fondamentali” ma “la maggioranza ha tirato dritto”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.

La prima “è il rispetto delle prerogative dell’opposizione. Non si era mai visto che la maggioranza decidesse anche per l’opposizione che spettassero meno di 4 membri su 12. Quindi un altro affronto istituzionale gravissimo che straccia prassi consolidate. E l’altra è quella del rispetto della parità di genere che siamo rimasti soli da avanzare. Quindi per coerenza rispetto alle due questioni di principio che abbiamo posto in queste settimane, cercando fino all’ultimo di trovare l’accordo e visto che la maggioranza ha deciso di tirare dritto, abbiamo deciso di non partecipare al voto”.