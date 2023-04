Nord Stream, nave Russia vicino gasdotti prima esplosione

Copenaghen,28 apr. (Adnkronos/Dpa) – Una nave militare russa, specializzata in operazioni subacquee, è stata avvistata vicino ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, pochi giorni prima delle misteriose esplosioni che li hanno resi inutilizzabili. Lo ha detto il Comando della difesa danese al giornale Information, sottolineando che una loro nave pattuglia aveva scattato 26 foto di un’imbarcazione SS-750 russa a est dell’isola di Bornholm, in Danimarca, il 22 settembre, quattro giorni prima delle esplosioni.

Già a metà aprile Information aveva rivelato che la motovedetta danese P524 Nymfen aveva scattato un totale di 112 foto a navi russe presenti nella zona. L’avvistamento della SS-750, tuttavia, non era stato ancora confermato dai militari. Anche fonti tedesche hanno riferito che alcune navi militari russe, tra cui proprio la SS-750, avevano operato nell’area di Bornholm pochi giorni prima degli attacchi, la cui origine non è stata ancora chiarita.