“Mare insicuro, Mare costoso”: questo il titolo della seconda puntata di Maredì, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e condotto da David Parenzo, in programma martedì 2 maggio alle ore 14.00.

Al centro del confronto l’importanza della sicurezza per la salvaguardia dei traffici commerciali marittimi.

Ad impreziosire la puntata, un collegamento in diretta da Nave Cavour, impegnata in questi giorni nella campagna #mareaperto 2023 della Marina Militare.

Sarà con noi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino.

Presenti in studio, insieme al Presidente di Confitarma e Federazione del Mare Mario Mattioli, il Direttore di Limes Lucio Caracciolo e il Responsabile Technology & Innovation della Divisione Elettronica di Leonardo Renzo Tosini.

La puntata è in diretta streaming su www.adnkronos.com dalle 14.00 alle 15.00 a questo link:

Nato da un’idea di Confitarma, con la partecipazione della Federazione del Mare, Maredì coinvolge tutti i principali attori dell’Economia del Mare, con l’obiettivo di raccontare le sue molteplici sfaccettature e riportare l’Italia alla sua natura marittima.