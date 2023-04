Incoronazione Carlo III, cosa c’è da sapere: data, programma e invitati

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III, prevista per il 6 maggio 2023, presso l’Abbazia di Westminster a Londra. Durante la cerimonia, che dovrebbe iniziare alle 11:00, il Re sarà incoronato insieme a Camilla, la Regina Consorte. Ecco cosa sappiamo del programma, nome in codice ‘Operazione Golden Orb’.

COS’È UN’INCORONAZIONE?

Un’incoronazione è sia la cerimonia religiosa simbolica durante la quale un sovrano viene incoronato sia l’atto fisico di porre una corona sulla testa di un monarca. Formalizza il ruolo del monarca come capo della Chiesa d’Inghilterra e segna il trasferimento del titolo e dei poteri. Tuttavia, non è effettivamente necessario che il monarca sia incoronato per diventare re. Edoardo VIII regnò senza incoronazione e Carlo è diventato automaticamente re nel momento in cui è morta la regina Elisabetta II.

GLI INVITATI

L’incoronazione è un’occasione di Stato, il che significa che il Governo controlla la lista degli invitati. Oltre alla famiglia reale, gli invitati includeranno il primo ministro, rappresentanti delle Camere del Parlamento, capi di Stato e altri reali di tutto il mondo.

Il principe Harry, duca di Sussex ha confermato che arriverà dagli Stati Uniti, ma sua moglie Meghan, la duchessa di Sussex, non parteciperà. Sarà la prima volta che il principe Harry sarà visto in pubblico con la famiglia reale da quando il suo controverso libro di memorie ‘Spare’ è stato pubblicato a gennaio. La data dell’incoronazione è anche il quarto compleanno del figlio della coppia, il principe Archie, che rimarrà negli Stati Uniti con la madre.

Anche Sarah Ferguson, la duchessa di York, non sarà presente, dopo che fonti hanno confermato che non è stata invitata alla cerimonia. Il duca di York, il principe Andrea, che è stato sposato con la duchessa fino al loro divorzio nel 1996, dovrebbe andare. Tuttavia, è stato confermato che solo i reali in carica appariranno sul balcone accanto al re di fronte alla folla sul Mall, il che esclude il principe Harry e il principe Andrea dallo schieramento.

I nipoti di Camilla saranno tra i paggi dell’abbazia di Westminster, accanto al nipote del re, il principe George. Presenti naturalmente il figlio maggiore del re, William, con la moglie Kate, principessa del Galles, insieme agli altri due figli: Charlotte e Louis.