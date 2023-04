Incidente sul lavoro, operaio morto in parcheggio Esselunga di Pioltello

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Un lavoratore di 48 anni è morto questa mattina, dopo essere rimasto schiacciato tra due camion nel parcheggio del supermercato Esselunga di Pioltello, nel Milanese. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 9, in via Giambologna 1. Immediato l’intervento del 118, con automedica e ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio 48enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

“Profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello” è stato espresso da Esselunga in un messaggio. Nella nota, la catena di supermercati si dice “costernata per la terribile disgrazia”, manifestando “vicinanza alla famiglia” del lavoratore.

Gli enti competenti con i quali l’azienda sta collaborando stanno nel frattempo chiarendo le dinamiche dell’accaduto. Tuttavia, a quanto si apprende, all’origine dell’incidente potrebbe esserci il mancato inserimento del freno a mano di uno degli automezzi presenti nel parcheggio.