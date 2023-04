Editoria: Renzi, ‘martedì da Vespa per presentare prima copia Riformista’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Noi lavoreremo molto per l’uscita de ‘Il Riformista’ che è prevista per mercoledì 3 maggio. Mostreremo la prima copia nella trasmissione ‘Cinque Minuti’, di Bruno Vespa, alle 20.30 di martedì 2. E dalla settimana prossima sarà possibile fare gli abbonamenti per ricevere il giornale non solo via email ma anche via whatsapp. Aumenterà anche la diffusione nelle edicole. Spero che vi convincano i contenuti, perché è su quello che vogliamo fare la differenza”. Così Matteo Renzi nella enews.