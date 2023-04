Editoria: Paolo Berlusconi conferma, ‘ceduto 70% quote Giornale ad Angelucci’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “A commento della cessione del 70% delle quote azionarie di Società Europea di Edizioni alla Finanziaria Tosinvest della Famiglia Angelucci, posso dire che si tratta di una cessione fatta ad un gruppo amico da anni con cui sono sicuro collaboreremo con grandi unità di intenti”. A dirlo all’Adnkronos è Paolo Berlusconi, che conferma così la chiusura della trattativa tra gli Angelucci e la famiglia Berlusconi, e l’avvenuta firma per l’acquisizione del ‘Giornale’. “A testimonianza di ciò -spiega il fratello di Silvio Berlusconi- rimarrò presidente onorario de Il Giornale, che per tanti anni ha rappresentato un’autorevole voce liberale nel panorama dell’editoria nazionale”.

(di Ilaria Floris)