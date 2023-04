ChatGpt: Garante Privacy, ‘passi avanti, ora OpenAI ottemperi alle ulteriori richieste’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali esprime “soddisfazione per le misure intraprese e auspica che OpenAI (la società statunitense che gestisce ChatGpt, che tornerà nuovamente disponibile in Italia ndr) nelle prossime settimane, ottemperi alle ulteriori richieste impartitele con lo stesso provvedimento dell’11 aprile con particolare riferimento all’implementazione di un sistema di verifica dell’età e alla pianificazione e realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata a informare tutti gli italiani di quanto accaduto e della possibilità di opporsi all’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi”.

L’Autorità fa sapere di riconoscere “i passi in avanti compiuti per coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei diritti delle persone e auspica che la società prosegua lungo questo percorso di adeguamento alla normativa europea sulla protezione dati”.

L’Autorità “proseguirà dunque nell’attività istruttoria avviata nei confronti di OpenAI e nel lavoro che porterà avanti la apposita task force costituita in seno al Comitato che riunisce le Autorità per la privacy dell’Unione europea”.