Assicurazioni: Bankitalia, a fine 2022 cala indice solvibilità ma resta su livelli elevati**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – L’alta inflazione e il rapido rialzo della curva dei tassi di interesse privi di rischio si sono riflessi sull’indice di solvibilità medio delle compagnie assicurative italiane, che fra giugno e dicembre del 2022 è passato dal 257% al 249%, rimanendo comunque su livelli elevati, prossimi alla media europea (261% a settembre del 2022). Lo scrive la Banca d’Italia nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria.

La flessione, spiega l’istituto di via Nazionale, è stata guidata dall’incremento del requisito patrimoniale, riconducibile all’aumentata esposizione ai rischi di tasso di interesse e di estinzione anticipata dei contratti vita. Secondo simulazioni dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che utilizzano scenari in linea con gli shock degli stress test bancari attualmente condotti dall’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, Eba ) e dalla Bce, ulteriori rialzi della curva dei tassi potrebbero comportare per il comparto vita un calo medio dei fondi propri del 7%.