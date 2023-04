Per il quinto anno consecutivo, malgrado non riceva trasferimenti pubblici, pertanto opera solo sulla base delle quote sociali, il consiglio generale dell’Asi (ha esordito il neo componente del comitato direttivo Guerino Gazzella) ha approvato il bilancio nei tempi previsti dalla norma, senza dover fare ricorso a proroghe, indubbiamente un risultato significativo, ma ciò che il management sbandiera con maggiore orgoglio è costituito dall’attivo conseguito.

