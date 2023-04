“Un detenuto napoletano psichiatrico ha incendiato durante la notte suppellettili nella camera dov’era ubicato, per motivi ancora da accertare, è stato salvato dal personale di Polizia penitenziaria sannita di turno notturno. Solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria in servizio notturno presso l’istituto penitenziario sannita che si è riusciti a mettere in salvo tutti i ristretti della sezione dov’è scoppiato l’incendio, seguendo il piano di evacuazione”. Così il segretario regionale Asppe Campania confederata Consipe Luigi Castaldo.

