Un milione 101mila 711 euro: è la somma in più a disposizione dell’amministrazione comunale nell’arco di un biennio, l’anno in corso ed il prossimo. E’ il frutto della rinegoziazione di quattro mutui decisa ieri dalla Giunta comunale, che ha deciso di avvalersi della circolare diramata dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 4 aprile, con la quale si rende disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2023 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2023 concessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione.

