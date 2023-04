Ucraina: Zelensky, “Londra promuova la nascita di una ‘coalizione aerea’ per Kiev”

Kiev, 27 apr. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un incontro a Kiev con Timothy Barrow, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico, con cui ha discusso della necessità di un maggiore sostegno alla difesa per l’Ucraina e ha invitato Londra a prendere l’iniziativa nella formazione di una “coalizione aerea” per Kiev. Lo ha riferito il servizio stampa del capo dello Stato ucraino.

“Vorrei chiedervi di continuare a convincere i vostri partner della necessità di fornire all’Ucraina tutte le armi e l’equipaggiamento militare necessari”, ha detto Zelensky, sottolineando l’importanza di “trasferire in Ucraina aerei militari di tipo occidentale, nonché vari tipi di armi, e invitando il Regno Unito a prendere l’iniziativa nella formazione di una ‘coalizione aerea’ per l’Ucraina”.