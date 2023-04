Ucraina, “imminente controffensiva Kiev preoccupa Russia”. Mosca intensifica attacchi a Bakhmut

Kiev, 27 apr. (Adnkronos) – I commenti fatti dai funzionari russi, tra cui il capo del gruppo Wagner Group Yevgeny Prigozhin, evidenziano una “ansia pervasiva” per una potenziale controffensiva ucraina. Ad affermarlo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Un noto blogger militare russo – riporta il think tank Usa – ha ipotizzato che la controffensiva sarà pianificata durante le celebrazioni del 9 maggio in Russia. Mentre le parole di Prigozhin si riferiscono al miglioramento delle condizioni meteorologiche che consentirebbero alle forze armate ucraine di portare avanti i loro piani controffensivi.

Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito “schizofreniche” le discussioni sui potenziali negoziati dopo una controffensiva ucraina.

Intanto la Russia ha intensificato gli attacchi a Bakhmut che, in 24 ore, sono stati 324 usando artiglieria e lanciarazzi multipli. Così, alla tv nazionale ucraina, Serhiy Cherevatiy, portavoce del gruppo di forze dell’Ucraina orientale, aggiungendo che le forze di Mosca hanno intensificato gli attacchi alla città-chiave per prendere la regione industriale ucraina orientale del Donbass. “I russi stanno distruggendo edifici a Bakhmut per impedire ai nostri soldati di usarli come fortificazioni”, ha detto ancora Cherevatiy.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine, in un rapporto su Facebook, ha affermato che i combattimenti hanno attanagliato Bakhmut e le aree vicine. Ha aggiunto che le forze russe non sono riuscite ad avanzare su due villaggi a nord-ovest, mentre almeno una dozzina di località sono finite sotto il fuoco russo.

Dall’altra parte, il capo della forza mercenaria russa Wagner ha affermato che le truppe ucraine si stanno riversando in numero sempre maggiore nell’area in vista di una “inevitabile” controffensiva.

Una persona è morta e 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco notturno a Mikolaiv, con razzi lanciati dal Mar Nero ha reso noto il Comando operativo “Sud” su Facebook.

Il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkovych, ha riferito che manca l’elettricità in una parte della città. Quattro missili S-300 hanno colpito almeno un grattacielo e due edifici residenziali privati.