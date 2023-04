Ucraina: i russi scavano trincee in previsione della controffensiva di Kiev

Kiev, 27 apr. (Adnkronos) – Le truppe russe si preparano alla controffensiva ucraina, in previsione della quale stanno scavando trincee e allestendo fortificazioni nei territori occupati dell’Ucraina. Le aree nelle quali le forze di Mosca pensano che avverrà l’attacco dell’esercito di Kiev sono quelle attorno a Zaporozhzia e il confine con la Crimea. Lo riporta RBC-Ucraina, riferendosi a immagini satellitari che confermerebbero che l’esercito russo ha iniziato a scavare trincee dopo la liberazione di Kherson. Le posizioni di difesa della Russia risultano maggiormente concentrate vicino alla linea del fronte nel sud-est della regione di Zaporozhzhia, così come su una stretta striscia di terra che collega la Crimea con l’Ucraina continentale.

I fossati russi partono da sud di Vasilyevka e attraversano l’intera regione di Zaporozhzhia, per una lunghezza di circa 120 chilometri. “I fossati anticarro sono abbastanza profondi e larghi da impedire l’avanzata di carri armati e mezzi corazzati. Poi ci sono dei ‘denti di drago’ in cemento che fungono da barriere. Le trincee si trovano circa un chilometro dietro i fossati”, scrive RBC-Ucraina, aggiungendo che i russi hanno allestito barricate, trincee a zig-zag, campi minati, filo spinato e postazioni di veicoli mimetizzate.