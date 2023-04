Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Io in uscita dal Pd? Ma se sono intervenuto due giorni fa in aula per il Pd sulle dichiarazioni di voto al decreto Pnrr… Assolutamente no. Siamo concentrati a lavorare”. Così Piero De Luca risponde ai cronisti in Transatlantico sulle voci a proposito di una sua uscita dai dem.