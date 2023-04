Meteo: in Lombardia tempo stabile fino a sabato, perturbazione in arrivo

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Una debole struttura anticiclonica porta tempo stabile sulla Lombardia fino al mattino di sabato; dal pomeriggio, poi, è previsto un progressivo cedimento dell’anticiclone per l’abbassamento di una perturbazione verso il Mediterraneo occidentale. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Sulla regione, dunque, saranno possibili piovaschi isolati nel pomeriggio di sabato; per domenica sono attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio con ventilazione in rinforzo da est. Lunedì ancora molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, in probabile esaurimento martedì mattina.