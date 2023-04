M5S, la coordinatrice Ricciardi apre al Partito democratico

“Il M5S riparte dai gruppi territoriali e si appresta ad avviare una ricognizione capillare sul territorio sannita, attraverso una campagna d’ascolto per meglio interpretare le esigenze della gente, al fine di riunire e riavvicinare tutte quelle risorse e quegli amici che si sono allontanati per via di un’esperienza di governo che ha implicato scelte difficili e dolorose e indotto Giuseppe Conte a stringere le maglie, stanare chi lavorava per spaccare e compattare tutti su un unico versante” così Sabrina Ricciardi, Coordinatore provinciale M5S Benevento.

