Istat: ad aprile sale indice fiducia consumatori e imprese

Roma, 27 apr. -(Adnkronos) – Ad aprile l’Istat registra un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 105,1 punti a 105,5), sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese che sale per il secondo mese consecutivo passando da 110,1 punti a 110,5 e tornando sul livello di luglio 2022, al valore più elevato negli ultimi 10 mesi.

In dettaglio per la fiducia dei consumatori l’Istat segnala variazioni ‘eterogenee’ con il clima economico e quello corrente che aumentano passando, rispettivamente, da 117,4 a 119,0 e da 99,5 a 100,2; mentre l’indice sulla fiducia personale rimane sostanzialmente stabile (da 101,0 a 100,9) e quello sul futuro diminuisce da 113,5 a 113,3.

Quanto alle imprese, il clima di fiducia migliora nei servizi di mercato (da 103,9 a 105,5), grazie al contributo positivo dei servizi turistici e dei servizi alle imprese, ed anche nelle costruzioni (da 159,1 a 164,2) dove la crescita è sostenuta principalmente dal settore della costruzione di edifici.