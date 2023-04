Def: Sarracino, ‘maggioranza senza alibi, portano paese allo sbando’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza non ha alibi: siamo infatti dinanzi ad un dato politico enorme e senza precedenti in materia di bilancio dello Stato. Non avere i numeri alla Camera e non riuscire ad approvare il Def certifica l’incapacità della destra e la scarsissima serietà nell’affrontare i problemi degli italiani, dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e delle imprese. Dicevano di essere pronti, in realtà stanno solo portando il paese allo sbando”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.