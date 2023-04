Def: Misiani, ‘dilettanti allo sbaraglio, mandato messaggio solidarietà a Giorgetti’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Figuraccia senza precedenti, non era mai accaduto. Non faccio letture dietrologiche, penso si tratti di sciatteria ma è anche una mancanza di rispetto nei confronti del Paese”. Così il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, a Porta e Porta.

“Non essere presenti è una prova da dilettanti allo sbaraglio. Detto questo ho mandato un messaggio di solidarietà al ministro Giorgetti. So cosa vuole dire lavorare al Mef, c’è tanto lavoro e vederlo sprecare così è davvero disdicevole”.