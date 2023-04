Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Sono stati in totale 45 deputati dei 4 gruppi di maggioranza, i non presenti al voto sullo scostamento. Ecco i numeri dei tabulati: 14 di Fdi non erano presenti, 14 di Forza Italia, 15 della Lega e 2 di Noi Moderati. Nello specifico 11 assenti della Lega e 4 in missione; 5 assenti di FdI e 9 in missione; 9 assenti di Forza Italia e 5 in missione.