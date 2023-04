Coperta corta anche per l’organico dei medici per i penitenziari presso l’Asl Benevento. “Carenze di numero due unità di personale di 38 ore per l’Istituto Penitenziario Minorile di Airola e sette unità di personale di 38 ore presso la Casa Circondariale di Benevento”, il rilievo dell’Uosd Medicina penitenziaria di via Oderisio.

