Banca Marche: Corte Ue, Commissione non è responsabile mancato salvataggio

Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – “La Commissione non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il salvataggio di Banca delle Marche”. Lo scrive la Corte di giustizia dell’Unione europea che conferma la decisione in tal senso del Tribunale Ue del giugno 2021 nel procedimento aperto dopo che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro ed altre quattro banche marchigiane hanno impugnato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la loro richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla Commissione europea nell’impedire il salvataggio della Banca delle Marche da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).

Ad avviso del Tribunale, la risoluzione di Banca delle Marche da parte delle Autorità italiane sarebbe stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. Per tale ragione, pur avendo ostacolato/impedito l’intervento di salvataggio da parte del FITD, la Commissione non può essere considerata responsabile della decisione di risoluzione di Banca delle Marche.