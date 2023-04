Sanità: il valore delle cure palliative domiciliari, esperti a confronto a Lampedusa

Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – Il valore delle cure palliative domiciliari. Se ne parla domani a Lampedusa, durante un incontro organizzato dalla Samot Onlus. ‘Nessun posto è come casa’: è il malato al centro del modello assistenziale con i suoi molteplici bisogni e con lui la famiglia che lo supporta. Il convegno, moderato dalla responsabile regionale della Samot Tania Piccione, si terrà all’Hotel Sole alle 16.30. Interverranno Moreno Crotti Partel, direttore attività didattiche del corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Brescia, Christian Delorenzo, esperto di medicina narrativa, la psicologa Giusi Digangi e Dario De Lisi della Samot.

Da 4 anni la Samot Onlus gestisce una sede distaccata nell’isola, fornendo assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, psicologica e sociale: 125 i pazienti assistiti sino a oggi. Un servizio gratuito realizzato grazie al rapporto convenzionale con l’Azienda sanitaria provinciale. A marzo del 2019 si è avviata l’erogazione dei servizi, estesi anche all’isola di Linosa, nel 2020 è nato il centro di ascolto, diventato punto di riferimento per la comunità.