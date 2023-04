” La SP 102 Ex SS 88, tratto dalla Loc. Torrepalazzo al centro abitato di Fragneto Monforte, è un importante collegamento tra Localirà Torrepalazzo e Fragneto Monforte; su tale porzione di strada sono presenti diversi tratti in frana, cedimento o ribaltamento di porzioni dei muri di contenimento, scivolamenti di terreno, avvallamenti di notevole entità, piano viabile a tratti gravemente ammalorato, in conseguenza dei diffusi smottamenti e dissesti che interessano il territorio, inoltre si sono rilevate diffuse carenze di segnaletica e barriere stradali di sicurezza; lo stato di fatto richiede urgenti e tempestivi interventi per il ripristino della viabilità, mediante la manutenzione dei reticoli idrografici superficiali, l’esecuzione di drenaggi trasversali all’asse stradale, la realizzazione di gabbionate e palificate, rifacimento di muri, ricostruzione di ponticelli, rifacimento del pacchetto stradale, installazione di segnaletica orizzontale e verticale nonché di barriere di sicurezza”, le premesse per l’approvazione con atto delibera presidenziale della Provincia del progetto riattazione in linea solo tecnica non essendovi fondi disponibili per l’arteria che si palesa come evidentemente ammalorata.

