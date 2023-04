Musica: Fedez dopo 10 anni passa da Sony a Warner, ‘grazie per questi anni’**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Dopo 10 anni di onorata carriera discografica sotto Sony Music, ho cambiato etichetta discografica. Ci tenevo a ringraziare il presidente della Sony Andrea Rosi per tutti questi anni insieme che sono stati fantastici”. Fedez annuncia nelle sue stories Instagram di aver cambiato etichetta discografica. Dopo 10 anni infatti, il rapper cambia ‘casa’ e passa alla Warner Music. “Gli mando un abbraccio sincero e grandissimo”, dice Fedez, che, subito dopo, comunica la casa discografica che lo accoglierà nelle sue prossime uscite sul mercato. Il rapper posta poi un filmato in cui stappa una bottiglia con il team della Warner, e la scritta in sovrimpressione “Grazie a Warner Music per avermi accolto nella loro grande famiglia”.