Motomondiale: Marquez continua il recupero, ‘rientro previsto per Le Mans’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Lo spagnolo Marc Marquez ieri è stato sottoposto ad un controllo medico presso l’ospedale Ruber Internacional dopo essere stato operato con successo quattro settimane fa per una frattura intra-articolare del primo metacarpo della mano destra. La progressione clinica e radiologica è stata ritenuta soddisfacente dai medici, tuttavia, a causa della natura della frattura e del tempo trascorso, l’équipe medica guidata dal Dr. Roger de Oña insieme a Marquez, ha deciso di continuare con il suo recupero e la preparazione durante le prossime settimane per concentrare il suo possibile ritorno per il Gp di Francia, in programma dal 12 al 14 maggio. Iker Lecuona del Team HRC nel WorldSBK sostituirà Marc Marquez per il prossimo Gran Premio di Spagna.

“Ieri abbiamo fatto un’altra Tac ed è stato confermato che, nonostante l’infortunio stia progredendo favorevolmente, l’osso non ha ancora finito di guarire e correre a Jerez sarebbe rischioso. Insieme all’equipe medica, abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans -ha spiegato Marc Marquez-. Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale, per l’atmosfera, per essere la gara in casa e, soprattutto, vedere e godermi i tifosi. Continuerò con la riabilitazione e il lavoro per tornare il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi di sostegno!”, ha concluso il pilota della Honda.