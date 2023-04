Milano: 69enne ucciso a coltellate in casa, ipotesi omicidio dopo discussione

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Si chiamava Piero Luigi Landriani l’uomo di 69 anni ucciso in casa a coltellate, in via dei Panigarola, nella zona del Corvetto, a Milano.

La squadra mobile della questura milanese sta continuando le indagini per chiarire la dinamica e le ragioni del fatto; a lanciare l’allarme, stamane, è stata una 49enne brasiliana. Agli agenti la donna avrebbe riferito di una discussione in casa avvenuta tra la vittima e altri due soggetti.

Non è tuttavia ancora chiaro il movente dell’aggressione.