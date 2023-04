Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Aggiornarlo, trasformandolo in un ‘veicolo’ per la crescita. Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che sul Mes la posizione di Palazzo Chigi resta invariata, nonostante le notizie in arrivo da Bruxelles, con l’Eurogruppo pronto a chiedere a Roma di procedere con la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Per l’Italia il Mes va aggiornato, alla luce di un contesto geopolitico che è variato ed è destinato a cambiare ancora.