Iv: Paita, ‘gruppo autonomo? Nostro dovere dare continuità a progetto’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “In questi mesi non ci sono state ragioni politiche dentro il gruppo per la rottura che abbiamo definito unilaterale da parte di Calenda. Noi abbiamo subito quell’iniziativa. Ripartiamo dal lavoro comune, dal lavoro quotidiano e dall’affrontare questioni di merito. L’arrivo di Borghi da parte nostra non significa la rottura di questa esperienza. Se ci sono state frizioni sono venute da Azione”. Così la capogruppo di Azione-Iv al Senato, Raffaella Paita, in conferenza stampa in Senato con Enrico Borghi e Matteo Renzi sulla possibilità di un gruppo autonomo di Italia Viva a palazzo Madama. “Il nostro dovere è dare continuità a questo progetto che ha delle aspettative degli elettori”.