Domani prima edizione ‘Forum employer branding’ di Comunicazione Italiana

Milano, 26 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Domani, 27 aprile, arriva la prima edizione del ‘Forum employer branding’ di Comunicazione Italiana, l’appuntamento del social recruiting e della candidate experience. Dopo il successo del ‘Forum talent acquisition’ dello scorso 9 marzo, la community di Comunicazione Italiana torna a riunirsi in presenza per affrontare i temi del recruiting e della talent attraction in un nuovo appuntamento che coinvolge chro, talent acquisition manager e opinion leader del mondo hr interessati a dialogare sul futuro dell’attrazione di talenti nell’epoca delle ‘grandi dimissioni’. L’evento si terrà a Milano presso Phyd – location già sperimentata con successo nelle ultime due edizioni del Forum Risorse Umane – e si svolgerà in modalità “phygital”, con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv.

Qual è la rilevanza, oggi, delle strategie di employer branding per il recruiting? In che modo la crisi del talento ha influenzato lo storytelling aziendale? Quant’è importante per chi cerca lavoro il posizionamento delle aziende in termini di corporate social responsibility? Come sta evolvendo il fenomeno della great resignation, e quanto è determinante per le imprese la candidate experience in termini di reputazione e attrattività? A questi e altri interrogativi sarà dedicata una giornata di appuntamenti che vedrà susseguirsi phygital talk, phygital speech e tavoli tematici riservati sulle best practice e le sfide che le aziende si trovano di fronte, e sul presente e il futuro dell’employer branding.

Parteciperanno in qualità di speaker figure manageriali di spicco di alcune delle più importanti realtà italiane e multinazionali, tra cui Generali Italia, Douglas Italia, Boehringer Ingelheim Italia, Unicredit, Amplifon, Edison, Ovs e molte altre. L’evento, di cui Adnkronos è main main partner, è offerto in collaborazione con l’official partner CleverConnect, il content partner IG Samsic Hr e il partner Kekyjob. L’appuntamento sarà in modalità phygital, in presenza e in diretta streaming sul portale comunicazioneitaliana.tv. Per consultare il programma: http://employerbrandingforum.it/2023/programma