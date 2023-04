Curling: Mondiali doppio misto, l’Italia cade contro l’Estonia e dice addio ai playoff

Gangneung, 26 apr. -(Adnkronos) – Con la sconfitta contro l’Estonia svaniscono i sogni di playoff per l’Italia ai Mondiali 2022 di doppio misto di curling di scena a Gangneung, in Corea del Sud. Quando ancora manca una giornata di gare al termine della fase di round robin, Estonia, Canada e Scozia – che occupano le prime tre posizioni in classifica nel girone A – hanno già centrato la matematica qualificazione alla seconda fase e non restano dunque più chance per tutte le altre squadre inseguitrici. Fatale il k.o. subito da Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) proprio contro la Nazionale estone dopo che il tandem tricolore aveva aperto positivamente la quinta giornata sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre superando la Corea del Sud per 6-3.

Contro l’Estonia, dopo un buon inizio di gara e con la partita chiusa all’intervallo in vantaggio 3-2, gli azzurri sono dapprima saliti 4-2 con un punto nella quinta ripresa, poi però hanno subito ben tre marcature nel sesto end. I due punti italiani nel settimo end sono valsi il nuovo vantaggio, vanificato però dal controsorpasso operato dalla coppia Kaldvee-Lill proprio con due punti nell’ottavo e ultimo end per il definitivo 7-6. Con un bilancio sin qui di quattro vittorie e quattro sconfitte, l’Italia guidata dal d.t. azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart proverà domani contro la Danimarca a migliorare il proprio score, pur consapevole che non basterà per centrare l’obiettivo fissato alla vigilia della rassegna iridata.