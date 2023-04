Molta partecipazione ieri per un 25 Aprile, Festa della Liberazione, affollato come non mai negli ultimi venti anni in città: un dato di rilievo, emergente già sul piano dell’impatto visivo, fin dal raduno in piazza Orsini, e poi nel corteo organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani di Benevento, guidata dal presidente Amerigo Ciervo, con la partecipazione di sindacati, in primo luogo la Cgil presente in massa e con più striscioni di Cgil e Fiom (presenza sparsa di sindacalisti di altre sigle), delle Acli (nel corteo tra gli altri il presidente regionale Filiberto Parente), di Libera e di diversi rappresentanti istituzionali, con il sindaco Clemente Mastella in fascia tricolore, rappresentanti di partito con le bandiere del PD e di Potere al Popolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia