Dalla sospensione all’attenzione della Procura. Il “mercato degli assistiti” miete le prime vittime, almeno come provvedimento da parte dell’Azienda sanitaria. Per due dipendenti, dopo la squalifica, sarebbe scattata pure la denuncia all’autorità giudiziaria. Che segue il periodo di inibizione inflitto in data 23 febbraio dal direttore generale Gennaro Volpe: 75 giorni a carico di uno dei due dipendenti in servizio presso l’Unità semplice di Assistenza sanitaria, mentre un collega se l’è cavata con una pena più lieve, con 30 giorni di allontanamento dal lavoro. Entrambi sono accomunati dallo stesso destino sul piano economico, privati della retribuzione.

