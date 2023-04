Un episodio di inaudita violenza. È quello che si è consumato nella nottata tra domenica e lunedì ad Airola e, in particolar modo, in via Lavatoio. Una banda composta da sei uomini, tutti a quanto pare con il volto travisato, ha fatto irruzione all’interno di una abitazione di proprietà di un imprenditore del luogo – proprietario di un negozio di antiquariato.

