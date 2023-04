Non accenna a frenare il flusso dimissioni di giovani medici, per di più di recente assunzione, presso il nosocomio ‘San Pio’. Stavolta si tratta di uno medico radiologo specialista diagnostica per immagini assunto nel novembre 2022 e di un medico urologo assunto nel giugno del 2022.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia