Firmami la Costituzione, Mattarella si ferma e accontenta bimba di Cuneo

Cuneo, 25 apr. (Adnkronos) – “Mattarella non firmare”. Quante volte settori dell’opinione pubblica si rivolgono al Presidente della Repubblica, chiedendogli di non sottoscrivere e promulgare leggi ritenute particolarmente controverse e ottenendo però puntuali repliche in punta di diritto in cui si spiega perchè simili richieste nella maggioranza dei casi non possano trovare ascolto al Colle. Stavolta però il Capo dello Stato ha potuto esaudire senza dover consultare i suoi consiglieri giuridici la richiesta rivoltagli da una bambina di Cuneo, che lo ha atteso dalle prime ore della mattinata con un cartello con il quale gli chiedeva di fermarsi per firmarle una copia della Costituzione.

E alla fine tanta tenacia è stata premiata e Sergio Mattarella, al termine della cerimonia al Teatro Torselli per il 78/mo anniversario della Liberazione e mentre si trasferiva in Prefettura, si è fermato e ha accontentato la giovane ponendo il suo autografo su una copia della Carta fondamentale della Repubblica.