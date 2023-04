Roma, 25 apr. – (Adnkronos) – “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà”. Lo ha affermato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la Finale della Primavera TIM Cup, a proposito dell’eventuale spostamento della gara Napoli – Salernitana della prossima giornata.