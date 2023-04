25 Aprile, Schlein "Realizziamo valori resistenza non ancora attuati"

MILANO (ITALPRESS) – "Quella paura di futuro che c'era nel regime nazifascista oggi assume veste nuova e chiama noi tutti delle istituzioni e in politica a un impegno quotidiano per realizzare pienamente i valori e i principi costituzionali che ancora non sono pienamente attuati". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine delle celebrazioni del 25 aprile a Milano.

"Noi ci concentreremo ogni giorno per portare avanti la battaglia per il diritto alla salute, allo studio e per un lavoro dignitoso – ha proseguito -. Queste sono le cose che oggi rischiano di minacciare il futuro delle nuove generazioni. La memoria che oggi onoriamo diventi un impegno quotidiano per contrastare le diseguaglianze". Ai giornalisti che le hanno chiesto cosa ne pensa della lettera della premier, Giorgia Meloni, pubblicata sul Corriere della Sera, ha risposto: "Ho già detto cosa penso: la festa della Liberazione, in cui chi come noi del Pd partecipa non solo a Milano ma in tutte le manifestazioni, lo fa con lo spirito di ricordare cosa è stata la dittatura nazifascista e cosa è stato sacrificio di chi ha voluto liberarci e come riportare oggi quei valori all'attualità". "È un giorno in cui chi fa politica deve non solo onorare quella memoria ma anche proiettarla nel presente e nel futuro", ha concluso Schlein.

