25 aprile: Sbarra, ‘inscindibile legame tra antifascismo e Costituzione’

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – “È un legame strettissimo, inscindibile, quello che lega la Resistenza e l’antifascismo alla Repubblica e alla Costituzione” ed è “nella Resistenza, nei suoi valori, in quella pagina di rinascita civile e morale, che affonda le sue radici la nostra Repubblica”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra intervenendo in piazza Duomo a Milano alla manifestazione del 25 aprile.

“La nostra Resistenza, i suoi valori, il suo spirito – ha aggiunto – devono guidarci anche oggi: ai mali della guerra vanno contrapposti i valori della pace, della libertà, del lavoro che è il fondamento non solo economico, ma anche sociale e morale della Repubblica” aggiunge.

“Sono passati 78 anni dal 25 aprile 1945, giorno che segnò la fine della guerra e che segnò tanto dolore – ha concluso – il nostro Paese uscì dal buio del fascismo e nazismo: guai a far sbiadire quel ricordo, guai a dire che ci fu un fascismo buono fino al 1938 e uno che si fece soggiogare dal nazismo: non è così. La verità è che da una parte c’era il bene e dall’altra il male” conclude.