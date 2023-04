25 aprile: Ronzulli, ‘gravissimo episodio Napoli per colpa di chi vuole appropriarsi di festa’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Ecco cosa succede quando il clima politico viene incendiato volutamente, quando la sinistra non fa che dare una rappresentazione distorta della realtà, assegnando patenti di indegnità e speculando su un inesistente e assurdo pericolo di ritorno al fascismo e di deriva antidemocratica. Hanno voluto appropriarsi di una festa che dovrebbe essere di tutti gli italiani, hanno diviso invece che unire, e il gravissimo episodio di Napoli, con manifesti della premier Meloni, del presidente del Senato La Russa e dei ministri Piantedosi e Valditara a testa in giù, è la dimostrazione di quanto la politica dovrebbe aver maggior misura e rispetto degli avversari, per non armare la mano di utili idioti”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli.

“A nome del gruppo di Forza Italia al Senato, esprimo la massima solidarietà -aggiunge- alla Meloni, a La Russa, Piantedosi e Valditara, auspicando che i responsabili di questo gravissimo atto di intimidazione vengano identificati e puniti”.