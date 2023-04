25 aprile: Mattarella cita lapide Comune Cuneo, ‘ora e sempre Resistenza’

Cuneo, 25 apr. (Adnkronos) – “Grazie da tutta la Repubblica a Cuneo e al Cuneese, con le sue medaglie al valore! Come recita la lapide apposta al Municipio di questa città, nell’ottavo anniversario della uccisione di Galimberti, se mai avversari della libertà dovessero riaffacciarsi su queste strade troverebbero patrioti. Come vi è scritto: ‘morti e vivi collo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza'”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il suo intervento a Cuneo in occasione della commemorazione del 78/mo anniversario della Liberazione.