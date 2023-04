25 aprile. Maraio (Psi), ‘Meloni dica che Italia è Repubblica antifascista’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Di fronte al revisionismo storico di questo Governo e al tentativo di dividere il Paese su una festa che è di tutti, bisogna riaffermare i valori della libertà e della democrazia che essa rappresenta. Valori che tutti devono riconoscere, a cominciare da chi presiede le Istituzioni di questo Paese”. Lo ha affermato il segretario del Psi Enzo Maraio, partecipando alla manifestazione del Percorso della Memoria in Campo del Ghetto Novo Orazioni ufficiali dell’Anpi a Venezia.

“Chiediamo a Giorgia Meloni -ha aggiunto- di pronunciare una frase che per il Governo, che deve ancora fare i conti con le sue ‘radici’ e la sua storia, non sembra essere scontata: ‘l’Italia è una Repubblica antifascista’. Se siamo tutti liberi è grazie al sacrificio versato da chi ha fatto la Resistenza e ha liberato il Paese dal nazifascismo. Il 25 aprile non è e non sarà mai una festa divisiva, di questo o quel partito. È la festa di tutti”.