25 aprile: cartelli contro premier Meloni e La Russa

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – “Ieri contro il fascismo di Mussolini, oggi contro il neofascismo di Meloni”. E’ uno dei cartelli contro il governo che si notano nel corteo milanese che ha attraversato il centro della città per celebrare la festa della Liberazione. Tra i bersagli anche il presidente del Senato, La Russa. “Ignazio torna a scuola, la Costituzione è antifascista”, mentre in un altro piccolo manifesto lo si definisce “seconda ‘caricatura’ dello Stato”.

Se le bandiere – da quella della pace, a quella ucraina, dell’Anpi, dei sindacati o del Pd – rubano lo sguardo, è difficile non notare l’assenza di rappresentanti del governo. Un’assenza che tutti, a partire dal sindaco Giuseppe Sala ricordano.

I volti noti, tolto il centrodestra, sono ‘trasversali’: tra gli altri c’è la segretaria del Pd Elly Schlein (applaudita più volte), ci sono gli esponenti lombardi del Movimento Cinquestelle, Giorgio La Malfa, ex ministro ed economista figlio di Ugo La Malfa, gli esponenti del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, Gianni Cuperlo, Emanuele Fiano, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, l’ex M5S Dino Giarrusso.