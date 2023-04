Ucraina: vicepresidente parlamento ungherese, ‘necessario permesso Russia per aderire Nato’

Budapest, 24 apr. (Adnkronos) – L’adesione dell’Ucraina alla NATO è possibile, senza grossi rischi per la sicurezza, solo se è approvata e in accordo con la Russia. La ha detto la vicepresidente del parlamento ungherese Dora Duro, aggiungendo di non vedere alcuna ragione per sostenere l’espansione della NATO con l’ingresso dell’Ucraina

La Duro, rappresentante del partito di estrema destra “Nasha Batkivshchyna”, ha detto ancora che “finché i confini dell’Ucraina saranno contestati e continuerà il conflitto armato, anche le stesse regole della NATO escludono Kiev dall’adesione all’Alleanza”.