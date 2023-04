Titoli Stato: Goldman Sachs pessimista su Btp, spread può salire a 235**

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – Rispetto ai Bonos spagnoli, gli investitori dovrebbero ‘andare corti’ – e cioè liquidare le proprie posizioni – sui Btp italiani, stimando che a fine 2023 il differenziale di rendimento con i Bund tedeschi possa salire fino a 235 punti (oggi è intorno quota 185). E’ l’indicazione che arriva da Goldman Sachs che in una analisi segnala i problemi per il debito sovrano dei paesi più esposti visto che la riduzione del bilancio della Bce aumenterà l’offerta di questi titoli sul mercato. Per la banca Usa è “improbabile che si rafforzi la congiuntura favorevole che ha sostenuto” il credito sovrano e in particolare quello dell’Italia. Goldman Sachs in particolare prevede che “aumenti il controllo sull’attuazione del Recovery Fund da parte dell’Italia” il che “potrebbe iniziare a pesare sulle aspettative di crescita” del nostro paese. Di qui il suggerimento di puntare sui titoli di Madrid che “potrebbero beneficiare della sovraperformance della Spagna, grazie a migliori prospettive di crescita, nonché di solidi progressi rispetto agli obiettivi di finanziamento”.