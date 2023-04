Tennis: Atp Madrid, 4 azzurri al turno decisivo delle qualificazioni

Madrid, 24 apr. – (Adnkronos) – Sono quattro gli azzurri approdati al turno decisivo delle qualificazioni del ‘Mutua Madrid Open’, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della ‘Caja Magica’ della capitale spagnola. Si sfideranno martedì in un derby tricolore Marco Cecchinato, n.85 del ranking, che ha battuto in rimonta 3-6 6–2 63, in due ore e 12 minuti di gioco, il kazako Timofey Skatov, n.144 ATP, e Giulio Zeppieri, n.125 del ranking, che ha avuto la meglio per 6-4 4-6 6-4, in due ore e venti minuti, sullo slovacco Jozef Kovalik, n.147 ATP.

Al turno decisivo ci sono anche Andrea Vavassori, n.164 del ranking, che ha sconfitto 6-1 6-7(5) 6-2, due ore e sei minuti di partita, il finlandese Otto Virtanen, n.114 ATP e Matteo Arnaldi, numero 105 del mondo, vincitore per 6-1, 6-4 sull’austriaco Filip Misolic, numero 126 Atp.

Subito fuori, invece, Luca Nardi, n.152 del ranking, poco fortunato nel sorteggio, che ha ceduto 75 64, in un’ora e 33 minuti, al tedesco Jan-Lennard Struff, n.65 ATP e prima testa di serie delle “quali”, Raul Brancaccio, n.140 del ranking, battuto 64 60, in un’ora 13 minuti, dal russo Aslan Karatsev, n.121 ATP e 22esima testa di serie, e Francesco Passaro, n.120 del ranking e 20esima testa di serie, che ha lasciato via libera – 36 76(4) 62 lo score, in due ore e cinque minuti – al francese Benoit Paire, n.161 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, dopo aver mancato una match-point nel dodicesimo gioco del secondo set.