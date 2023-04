Secondo Coldiretti, sono oltre 400 mila italiani hanno scelto l’agriturismo per il lungo ponte 25 aprile, tradizionalmente legato alle gite fuori porta di prossimità regionale, con un incremento del trenta per cento rispetto allo scorso anno, il 2022 che pure era stato di rilancio dopo la gelata del 2020 e del 2021 dovuta alla pandemia da Coronavirus. Numeri per agriturismo e anche ristorazione, che si palesano massicci nel beneventano con sold out per lo scorso week end e per il ponte del 25 aprile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia